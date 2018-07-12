Администрация Рязани прокомментировала инцидент с упавшей в троллейбусе пожилой женщиной. Пресс-служба мэрии сообщила, что 27 июня в МУП «УРТ» поступило обращение. По словам рязанки, ее пожилая мать получила множественные травмы, упав со ступеньки тронувшегося троллейбуса.

«По данным руководства муниципального учреждения, инцидент не был зафиксирован медицинскими учреждениями и соответствующими органами в целом», — говорится в пресс-релизе.

УРТ инициировало проверку, запросив в ГЛОНАСС информацию о том, какие троллейбусы проходили в районе остановки «Гостиница Первомайская» в сторону площади Ленина в указанное заявителями время.

«Служба предоставила два возможных варианта. В рамках внутренней проверки были опрошены водители и кондукторы, работавшие на этих маршрутах в тот день. 4 человека информацию о происшествии не подтвердили. Заявительнице предоставили соответствующий ответ. Ее реакция пока не последовала», — сообщили в мэрии.

Пресс-служба администрации отмечает, что в таких случаях водители не покидают места происшествия, а вызывают полицию и скорую. При этом жизнь и здоровье пассажиров, купивших билет, застрахованы, а водитель рискует лишиться «прав», если покинет место происшествия.

«Управление Рязанского троллейбуса держит обратную связь с заявительницей, а ситуацию — на контроле. Администрация, в лице управления транспорта, будет запрашивать с предприятия всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.