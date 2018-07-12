Рязанская пенсионерка сломала позвоночник, выпав из тронувшегося троллейбуса

Рязанская пенсионерка сломала позвоночник и получила множественные ушибы, выпав из троллейбуса. Инцидент произошел 25 июня на остановке «Гостиница Первомайская».
Как рассказала RZN.info дочь пострадавшей Наталья, 76-летняя женщина пыталась зайти в троллейбус №5. «В одной руке у нее были сумки, другой она держалась за поручень. Двери начали закрываться, когда мама была на нижней ступеньке. Троллейбус поехал, она упала», — объяснила собеседница.
После этого троллейбус остановился, из него вышли несколько пассажирок, которые помогли пенсионерке подняться и завели ее в транспорт.
Пострадавшая смогла добраться до дома, но после пожаловалась на то, что не может ходить. Обследование в больнице показало, что у пенсионерки перелом позвоночника.
Наталья уже обратилась в полицию и управление троллейбуса. У ее матери сохранился билетик с датой и временем проезда. Однако в УРТ женщине заявили, что люди, которые работали на маршруте в это время, отрицают факт происшествия.
Чтобы разобраться в ситуации, женщина ищет свидетелей инцидента. Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят позвонить по телефону