В России упростят правила регистрации автомобилей. Поправки в законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» в скором времени примут в Госдуме, пишет «
Регистрировать новые машины можно будет без посещения ГИБДД — этим будут заниматься дилеры.
Автосалоны же, в свою очередь, смогут получить статус «специализированной организации». Авторизованные дилеры будут сами изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту.
Помимо этого, вводится два новых термина: государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и госномер (сочетание букв и цифр). Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а сами знаки автовладелец будет получать сам — у изготовителя.