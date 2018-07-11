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9:38, 11 июля 2018 734
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В России упростят правила регистрации автомобилей

В России упростят правила регистрации автомобилей

В России упростят правила регистрации автомобилей. Поправки в законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» в скором времени примут в Госдуме, пишет «Коммерсант».

Регистрировать новые машины можно будет без посещения ГИБДД — этим будут заниматься дилеры.

Автосалоны же, в свою очередь, смогут получить статус «специализированной организации». Авторизованные дилеры будут сами изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту.

Помимо этого, вводится два новых термина: государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и госномер (сочетание букв и цифр). Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а сами знаки автовладелец будет получать сам — у изготовителя.


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