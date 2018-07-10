В Рязанской области увеличили объем льготных кредитов для аграриев. Об этом сообщил
Во вторник, 10 июля, состоялась встреча министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева в Николаем Любимовым.
Глава региона отметил, что с начала 2018 года Минсельхоз России одобрил заявки организаций АПК Рязанской области на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 21,39 млрд рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2017 году.
Отмечается, что Патрушев высоко оценил деятельность, которая проводится в регионе по реализации инвестпроектов в сфере молочного животноводства, птицеводства, овощеводства, переработки зерна и молока.