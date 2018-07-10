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19:31, 10 июля 2018 186
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В Рязанской области увеличили объем льготных кредитов для аграриев

В Рязанской области увеличили объем льготных кредитов для аграриев

В Рязанской области увеличили объем льготных кредитов для аграриев. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 10 июля, состоялась встреча министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева в Николаем Любимовым.

Глава региона отметил, что с начала 2018 года Минсельхоз России одобрил заявки организаций АПК Рязанской области на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 21,39 млрд рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2017 году.

Отмечается, что Патрушев высоко оценил деятельность, которая проводится в регионе по реализации инвестпроектов в сфере молочного животноводства, птицеводства, овощеводства, переработки зерна и молока.


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