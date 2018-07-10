Миноэкономразвития предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный техосмотр. За езду без техосмотра предлагают штрафовать на две тысячи рублей, пишет «
Из поправок в КоАП, УК РФ и закон о техосмотре следует, что нарушения будут фиксировать камеры фото- и видеофиксации, а штрафы в автоматическом режиме будут выписываться раз в сутки.
На данный момент штрафы действуют только для такси, грузовиков, учебных машин, а также для автомобилей экстренных и специальных служб.
Наказания появятся для тех, кто проводит техосмотр без аккредитации от РСА. Предпринимателей могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, если же техосмотром занималась группа лиц или получен особо крупный доход — им может грозить лишение свободы до пяти лет.
Отмечается, что проект поправок в КоАП одобрили в РСА, МВД, Ространснадзоре, ФАС, поправки в УК согласованы с Минтрансом, Минкомсвязью, Ространснадзором и ФАС.