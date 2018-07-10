Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков поручил активизировать работу по решению проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил
Греков заявил, что губернатор Николай Любимов постоянно работает с вопросами защиты прав участников долевого строительства.
Он отметил, что в регионе разработаны дорожные карты по всем «проблемным» домам. «Есть ряд объектов, где сдвигаются сроки сдачи по независящим от нас причинам, но вся работа будет доведена до конца и проблема будет закрыта», — сказал вице-губернатор.
Греков обратился к руководству региональной прокуратуры и УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из таких домов.
Застройщиком объекта является ООО «Альфа-Рязань», а руководство компании отказывается от помощи в решении проблем дольщиков.
«С учетом сложившейся ситуации и во исполнение поручения президента России по защите прав обманутых дольщиков прошу помочь в решении этой проблемы», — сказал Игорь Греков.