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20:21, 10 июля 2018 549
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Госдума поддержала отмену роуминга в России

Госдума поддержала отмену роуминга в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга. Его инициаторами в июне прошлого года стали депутаты от «Справедливой России», передает РИА «Новости».

Авторы документы называют роуминг «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи». По их словам, его суть сводится к получению дополнительной прибыли операторами.

Депутаты «Справедливой России» уверены, что отмена роуминга «повысит уровень прозрачности в сфере связи и сделает тарифы понятными для клиентов».

В конце 2017 года в Минкомсвязи заявили, что внутрисетевой и национальный роуминг в стране отменят в первом полугодии 2018 года.

В настоящее время в России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату, а национальный необходим, когда у оператора нет сети в какой-то части страны.


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