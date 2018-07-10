Госдума поддержала отмену роуминга в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга. Его инициаторами в июне прошлого года
Авторы документы называют роуминг «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи». По их словам, его суть сводится к получению дополнительной прибыли операторами.
Депутаты «Справедливой России» уверены, что отмена роуминга «повысит уровень прозрачности в сфере связи и сделает тарифы понятными для клиентов».
В конце 2017 года в Минкомсвязи заявили, что внутрисетевой и национальный роуминг в стране
В настоящее время в России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату, а национальный необходим, когда у оператора нет сети в какой-то части страны.