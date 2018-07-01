В Рыбновском районе выпал град. Фото

В воскресенье, 1 июля, в Рыбновском районе выпал град. Фотографии опубликовали в группе «
Ранее рязанцы в Instagram
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В воскресенье, 1 июля, в Рыбновском районе выпал град. Фотографии опубликовали в группе «
Ранее рязанцы в Instagram
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За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.