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17:56, 1 июля 2018 461
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В Рыбновском районе выпал град. Фото

В Рыбновском районе выпал град. Фото

В воскресенье, 1 июля, в Рыбновском районе выпал град. Фотографии опубликовали в группе «Типичное Рыбное».

Ранее рязанцы в Instagram поделились снимками первой июльской грозы.


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