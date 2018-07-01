В Рязани родители выпускников перепели «Розовое вино». Видео

В Рязани родители выпускников перепели «Розовое вино». Ролик опубликовали на YouTube.
Рязанцы переписали слова главного
Для выпускников школы №22 родители
Напомним, в начале марта автор «Розового вина»
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В Рязани родители выпускников перепели «Розовое вино». Ролик опубликовали на YouTube.
Рязанцы переписали слова главного
Для выпускников школы №22 родители
Напомним, в начале марта автор «Розового вина»
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Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.