Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото

В субботу, 30 июля, в Рязани выступила певица и телеведущая Ольга Бузова. За несколько дней до концерта его перенесли со стадиона в клуб, поэтому зал был заполнен под завязку, при этом основная масса зрителей оказалась внутри за час до начала.

Вместо «разогревочной» группы публику развлекал ведущий, который даже устроил перекличку рязанских райцентров.

Не успела Бузова появится на сцене, как в толпе фанатов разгорелся конфликт. Несколько женщин бальзаковского возраста поругались из-за давки на диване: разувшись, они пытались, как можно лучше разглядеть своего кумира, но не поделили место и в ссору пришлось вмешиваться охране.

«Обузевшие какие-то», — заметила участница конфликта.

Львиная доля поклонников светской львицы состояла из прекрасной половины человечества от 20 до 50 лет, мужчины же предпочли Бузовой футбольный матч чемпионата мира. Некоторые девушки рассказали, что пришли на концерт из-за любви к «Дому-2», часть лестно отзывалась о творчестве.

«У нее была сложная ситуация в жизни после развода, и я понимаю о чем она поет», — отметила одна из фанаток.

Первую же песню Бузовой толпа затянула в унисон, чем порадовала саму певицу — она протягивала микрофон в толпу и слушала сотни голосов, поющие ее песни в едином порыве.

«Живите сегодня, живите сейчас, если вы любите, говорите об этом сегодня»

После первого хита исполнительницу задарили цветами.

«Боже, за что мне такое счастье?», — восторгалась «звезда».

Бузова после каждой песни старалась общаться с публикой. Увидев в толпе маленькую девочку с родителями, исполнительница поинтересовалась ее именем и настроением.

«Спасибо родителям, что с детства они приучают Варечку к хорошему, развлекательному мероприятию. Спасибо за ваше воспитание», — отметила она.

В зале было некоторое количество детей: постарше — подпевали и даже танцевали, помладше — проводили вечер с родителями.

На одной из песен девочка на плечах у папы расплакалась из-за громкой музыки, но танцпол родители покидать не собирались.

Из зала часто слышались выкрики: «Оля крутая», «царица», «королева».

Певица отвечала своими благодарностями.

«Отсутствие мужчины в моей жизни компенсирует ваша любовь. Я не знаю, что бы делала без вас. Спасибо за то, что вы есть в моей жизни», — отмечала певица.

Также она пыталась раздать советы собравшимся девушкам.

«На мои концерты люди приходят не только послушать и посмотреть на меня, — отмечала Бузова. — Я делюсь с вами своим жизненным опытом, душой и энергетикой».

Один из советов звучал так: «Живите сегодня, живите сейчас, если вы любите, говорите об этом сегодня».

Концерт длился полтора часа. Бузова исполнила главные хиты в сопровождении мужчин с голым торсом, три раза переоделась и представила новую песню.