Жителей Рязанской области пригласили на форум «Живые города»

Жителям Рязанской области предложили стать участниками V всероссийского форума «Живые города», который стартует 13 июня. Первый этап форума пройдет в Москве с 13 по 16 июня, второй этап — в Голландии и Германии с 17 по 24 июня.
«Планируется, что на форуме состоится обмен лучшими практиками по развитию городов, будут представлены новые проекты и решения, разработанные совместно властями представителями общества и бизнеса», — анонсировали в правительстве региона.
Участники мероприятие получат консультации ведущих экспертов, изучат новые технологии развития городской среды и управления муниципалитетом, посетят практические занятия.
Справки можно получить по телефонам: