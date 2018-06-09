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9:46, 9 июня 2018 163
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Жителей Рязанской области пригласили на форум «Живые города»

Жителей Рязанской области пригласили на форум «Живые города»

Жителям Рязанской области предложили стать участниками V всероссийского форума «Живые города», который стартует 13 июня. Первый этап форума пройдет в Москве с 13 по 16 июня, второй этап — в Голландии и Германии с 17 по 24 июня.

«Планируется, что на форуме состоится обмен лучшими практиками по развитию городов, будут представлены новые проекты и решения, разработанные совместно властями представителями общества и бизнеса», — анонсировали в правительстве региона.

Участники мероприятие получат консультации ведущих экспертов, изучат новые технологии развития городской среды и управления муниципалитетом, посетят практические занятия.

Справки можно получить по телефонам: +7 (922) 691-93-06 и +7 (977) 894-83-84. Более подробная информация на сайте.


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