Волгоградец пойдет под суд за продажу шпионских очков. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
28-летнйи мужчина в январе купил через сайт Ali Eхpress солнцезащитные очки со встроенной камерой. В марте он продал их своему приятелю за две тысячи рублей на станции Сарепта. Полицейские задержали злоумышленника во время передачи денег.
Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.
Шпионские очки считаются спецсредством, предназначенным для негласного получения информации. Такая техника в России под запретом.