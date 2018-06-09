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12:15, 9 июня 2018 694
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Василий Уткин станет комментатором Чемпионата мира по футболу на Первом канале

Василий Уткин станет комментатором Чемпионата мира по футболу на Первом канале

Василий Уткин будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале. Об этом журналист написал в своем Facebook.

«Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время, пока не выгонят», — написал он.

Уткин также заявил, что гонорар от работы он переведет в Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход».

«Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», — отметил комментатор.

В прямом эфире Первый канал покажет 27 матчей чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира, в котором 14 июня сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Фото из Facebook Василия Уткина


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