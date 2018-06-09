Василий Уткин станет комментатором Чемпионата мира по футболу на Первом канале

Василий Уткин будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале. Об этом журналист написал в своем Facebook.
«Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время, пока не выгонят», — написал он.
Уткин также заявил, что гонорар от работы он переведет в Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход».
«Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», — отметил комментатор.
В прямом эфире Первый канал покажет 27 матчей чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира, в котором 14 июня сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Фото из Facebook Василия Уткина