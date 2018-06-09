В суде назвали пожарные нарушения бывшего «Детского мира». В субботу, 9 июня, на заседании их озвучил представитель регионального ГУ МЧС.
Накануне ведомство совместно с прокуратурой провели повторную проверку здания. Выяснилось, что часть нарушений еще не устранены:
- пути эвакуации заставлены посторонними предметами;
- конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро использовать оборудование;
- в подвальном помещении вместо тамбур-шлюза располагается перегородка;
- противопожарные инструкции здания не соответствуют нормам;
- под центральной лестницей первого этажа располагается торговое помещение.
Как рассказал временный управляющий, «Детский мир» пытается расторгнуть контракт с ООО «Билл Джобс», которое не желает покидать помещение. Прокуратура ходатайствовала о привлечении к делу предприятия в качестве третьих лиц. Следующее заседание перенесли на 23 июля.
Напомним, прокуратура
Фото Google Maps