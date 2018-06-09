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11:33, 9 июня 2018 460
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В суде назвали пожарные нарушения бывшего «Детского мира»

В суде назвали пожарные нарушения бывшего «Детского мира»

В суде назвали пожарные нарушения бывшего «Детского мира». В субботу, 9 июня, на заседании их озвучил представитель регионального ГУ МЧС.

Накануне ведомство совместно с прокуратурой провели повторную проверку здания. Выяснилось, что часть нарушений еще не устранены:

  • пути эвакуации заставлены посторонними предметами;
  • конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро использовать оборудование;
  • в подвальном помещении вместо тамбур-шлюза располагается перегородка;
  • противопожарные инструкции здания не соответствуют нормам;
  • под центральной лестницей первого этажа располагается торговое помещение.

Как рассказал временный управляющий, «Детский мир» пытается расторгнуть контракт с ООО «Билл Джобс», которое не желает покидать помещение. Прокуратура ходатайствовала о привлечении к делу предприятия в качестве третьих лиц. Следующее заседание перенесли на 23 июля.

Напомним, прокуратура требует закрытия здания бывшего «Детского мира» из-за нарушений противопожарной безопасности.

Фото Google Maps


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