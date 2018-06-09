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12:11, 9 июня 2018 479
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В скопинском поселке начали строить водопровод

В скопинском поселке начали строить водопровод

Фото: Издательство «Пресса»

В скопинском поселке Побединка начали строить водопровод. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Жители домов на улице Новостроя попросили у главы районной администрации Александра Бокова водопровод осенью 2017 года.

«31 мая этого года я снова был у него на приеме, — рассказал житель поселка Иван Володин. — Честно говоря, мы волновались, что сроки исполнения будут нарушены, так как прекрасно понимаем, как много проблем в сфере ЖКХ».

К работам приступили 6 июня.

Местным жителям пообещали провести водопровод так, чтобы не разрушить дорогу.


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