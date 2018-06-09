В скопинском поселке начали строить водопровод

В скопинском поселке Побединка начали строить водопровод. Об этом сообщает издательство «
Жители домов на улице Новостроя попросили у главы районной администрации Александра Бокова водопровод осенью 2017 года.
«31 мая этого года я снова был у него на приеме, — рассказал житель поселка Иван Володин. — Честно говоря, мы волновались, что сроки исполнения будут нарушены, так как прекрасно понимаем, как много проблем в сфере ЖКХ».
К работам приступили 6 июня.
Местным жителям пообещали провести водопровод так, чтобы не разрушить дорогу.