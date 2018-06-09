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12:57, 9 июня 2018 329
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В Рязанской области мужчину осудили за убийство коллеги

В Рязанской области мужчину осудили за убийство коллеги

В Рязанской области осудили мужчину, который убил коллегу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел 28 июня 2016 года. Между рабочими по производству древесного угля произошла ссора. Осужденный несколько раз ударил ножом пострадавшего в шею и грудь, а затем молотком по голове не менее двух раз. Последний скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть труп, трое знакомых злоумышленника завернули тело в полиэтиленовую пленку, перевезли в яблоневые сады, где закопали, забросав сухими ветками деревьев.

Вину злоумышленника полностью доказали. Его осудили по части 1 статьи 105 УК РФ и назначили 9 лет 10 месяцев в колонии строго режима.

Знакомых убийцы, которые помогли скрыть труп, осудили по статьи 316 УК РФ и назначили условные сроки по одному и полтора года.


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