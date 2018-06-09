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17:53, 9 июня 2018 260
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В рязанском школьном лагере детей научили по правилам ездить на велосипедах и электромобилях. Фото

В рязанском школьном лагере детей научили по правилам ездить на велосипедах и электромобилях. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

В лагере при рязанской школе №69 детей научили по правилам ездить на велосипедах и электромобилях. Занятие на знание ПДД провели полицейские и ребята из отряда юных инспекторов движения «Дорожный дозор», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Дети повторили правила дорожного движения на специальной автоплощадке с дорожками для езды на велосипедах и электромобилях.

«Мероприятие привлекло внимание и ребят, которые живут в соседних домах и по окончанию праздника на площадке оказалось в два раза больше участников, которые стремились прокатиться на своих самокатах, велосипедах и роликах», — рассказали в полиции.

Всем детям раздали световозвращающие наклейки для велосипедов.


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