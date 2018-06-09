В рязанском школьном лагере детей научили по правилам ездить на велосипедах и электромобилях. Фото

В лагере при рязанской школе №69 детей научили по правилам ездить на велосипедах и электромобилях. Занятие на знание ПДД провели полицейские и ребята из отряда юных инспекторов движения «Дорожный дозор»,
Дети повторили правила дорожного движения на специальной автоплощадке с дорожками для езды на велосипедах и электромобилях.
«Мероприятие привлекло внимание и ребят, которые живут в соседних домах и по окончанию праздника на площадке оказалось в два раза больше участников, которые стремились прокатиться на своих самокатах, велосипедах и роликах», — рассказали в полиции.
Всем детям раздали световозвращающие наклейки для велосипедов.