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10:35, 9 июня 2018 598
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В Рязани осудили хакера

В Рязани осудили хакера

В Рязани рассмотрели дело против 23-летнего молодого человека, который взломал сайт госорганизации. Об этом сообщил сайт Московского районного суда.

В апреле 2017 года злоумышленник взломал сайт бюджетного учреждения «для нейтрализации средств защиты компьютерной информации», расположенной на портале.

Хакера признали виновным по части 1 статьи 273 УК РФ и назначили 1,5 года ограничения свободы. Его обязали не менять место жительство без уведомления специального органа, не выезжать за пределы Рязани и раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган.


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