В Рязани осудили хакера

В Рязани рассмотрели дело против 23-летнего молодого человека, который взломал сайт госорганизации. Об этом сообщил
В апреле 2017 года злоумышленник взломал сайт бюджетного учреждения «для нейтрализации средств защиты компьютерной информации», расположенной на портале.
Хакера признали виновным по части 1 статьи 273 УК РФ и назначили 1,5 года ограничения свободы. Его обязали не менять место жительство без уведомления специального органа, не выезжать за пределы Рязани и раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган.