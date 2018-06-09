В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с «Кией»

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии. Просьбу о помощи
Авария произошла 31 мая. 19-летний водитель Kia, направлявшийся в сторону Ласкова,
«Нам сейчас важно все. Пока никаких данных. Но помощь от проезжающих мимо важна», — отметила девушка.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии. Просьбу о помощи
Авария произошла 31 мая. 19-летний водитель Kia, направлявшийся в сторону Ласкова,
«Нам сейчас важно все. Пока никаких данных. Но помощь от проезжающих мимо важна», — отметила девушка.
© RZN.info
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