Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:21, 9 июня 2018 530
 0    0

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с «Кией»

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с «Кией»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии. Просьбу о помощи Анастасии Виталиной опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла 31 мая. 19-летний водитель Kia, направлявшийся в сторону Ласкова, столкнулся на «встречке» с Toyota Land Cruiser. 20-летний пассажир легковой машины скончался в больнице.

«Нам сейчас важно все. Пока никаких данных. Но помощь от проезжающих мимо важна», — отметила девушка.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:16, 9 июня 2018
На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра»
19:21, 9 июня 2018
В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с «Кией»
18:30, 9 июня 2018
Рязанцы обсудили вопросы торговли на международном форуме в Москве
17:53, 9 июня 2018
В рязанском школьном лагере детей научили по правилам ездить на велосипедах и электромобилях. Фото
17:03, 9 июня 2018
Пропавшего 39-летнего рязанца нашли живым
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:13, 27 мая 2018 27 882
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
10:13, 8 июня 2018 22 707
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 16
14:16, 2 июня 2018 20 305
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:08, 26 мая 2018 17 118
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
21:25, 31 мая 2018 16 404
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум