​В Госдуме предложили ограничить срок для заключения договора ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает страховые компании заключить договор ОСАГО или направить клиенту отказ от его заключения в течение пяти дней с момента получения заявления. Об этом передает «
Инициативу предложили депутаты от ЛДПР Владимир Сысоев, Ярослав Нилов и Иван Абрамов.
«Такой подход, во-первых, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия — проверку документов, осмотр транспортного средства (при необходимости), пополнение бланков полисов, а во-вторых, будет являться гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек», — пояснили разработчики.
Авторы обратили внимание, что на сегодняшний день срок, в течение которого страховщик обязан рассмотреть заявление и заключить договор ОСАГО, не установлен.
Как напомнили разработчики, прямая обязанность заключить договор ОСАГО в день обращения не закреплена, а правила Российского союза автостраховщиков (РСА), определяют только обязанность договориться о месте, но не о времени осмотра
Некоторые страховщики применяют общие сроки для заключения публичного договора, установленные статьей 445 Гражданского кодекса.
«Данный срок составляет 30 дней и позволяет на законных основаниях затягивать вопрос рассмотрения заявления и заключения договора ОСАГО на указанный период. В результате, гражданин, обратившийся для заключения договора путем направления заявления либо поставленный перед необходимостью осмотра транспортного средства, может месяц ожидать заключения договора либо получения мотивированного отказа. Сложившаяся ситуация существенно нарушает права граждан на заключение договора ОСАГО и требует законодательного урегулирования», — считают авторы законопроекта.