В День города в Скопине откроется онлайн-парк Tele2

В День города Скопина, 12 июня, на площади Ленина будет работать парк Tele2. Его посетители смогут отдохнуть «по другим правилам» и погрузиться в digital-развлечения, пообещали организаторы.

В онлайн-парке скопинцы протестируют новые возможности современных технологий. Для гостей будут работать игротека, фотозона, зона отдыха и другие локации.

Игротека парка включает две локации: QR-телепорт и игра Sphero. «На первой локации при помощи мобильного интернета Tele2 гости отправятся в виртуальное путешествие по городам России. Задача участников — угадать названия всех городов, которые они посетят. Для победы в конкурсе второй локации гостям необходимо провести робот-шар по интерактивной карте», — пояснили представители оператора.

По их словам, специальная камера на фотозоне позволит посетителям площадки сделать на память селфи и сразу же выложить его в соцсети. Кроме того, в лаунж-зоне все желающие смогут зарядить свои гаджеты, отдохнуть в креслах-пуфах и угоститься кофе, который приготовит профессиональный бариста. Также можно будет протестировать скоростной 3G/4G-интернет Tele2 и получить бонус от оператора — дополнительные гигабайты интернет-трафика.

«На нашей площадке все желающие смогут не только с удовольствием провести время, но и лично оценить, на что способен современный и качественный мобильный интернет Tele2, — рассказала коммерческий директор рязанского филиала Tele2 Татьяна Буркова. — С начала года мы значительно расширили зону покрытия сети в Рязанской области, запустив новые базовые станции в более чем 70 городах и селах. Сегодня 4G-интернетом Tele2 могут пользоваться уже 77% жителей региона, а 3G — 86%. В Скопине устойчивое покрытие сети Tele2 обеспечено как на открытых пространствах — улицах, площадях, вдоль трасс, так и в помещениях — торговых центрах, магазинах, многоквартирных и частных жилых домах. Уверены, что праздник в новом и необычном формате понравится и запомнится горожанам».