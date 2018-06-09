Утренний обзор рязанских пробок: 9 июня

Утром в субботу, 9 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько пробок. Уже «традиционный» затор возник на Московском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от Metro до перекрестка с улицей Вокзальной. Скорость автомобилей не превышает семь километров в час.
Еще одна серьезная пробка появилась на улице Бирюзова и Северной окружной. Она растянулась от пересечения с проездом Шабулина почти до 1-го Борковского карьер. Скорость потока не превышает 10 километров в час.
Затор образовался на Московском шоссе у путепровода. Скорость машин в потоке — не более 10 километров в час.
По-прежнему из-за ремонтных работ пробка образовалась на Южной окружной дороге. Затор растянулся от Юбилейного до 188-го километра. Скорость потока — до 5 километров в час.
Крупная пробка возникла на улице Есенина — от пересечения с улицей Затинной до площади Театральной. Автомобили двигаются со скоростью не более 5-7 километров в час.
Напомним, из-за ремонта теплотрассы улицу Грибоедова