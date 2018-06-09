У трассы под Рязанью сфотографировали косулю. Снимок опубликовали в группе «
Животное вышло к Солотчинскому шоссе. Косулю заметили неподалеку от поворота на аквапарк «Горки».
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У трассы под Рязанью сфотографировали косулю. Снимок опубликовали в группе «
Животное вышло к Солотчинскому шоссе. Косулю заметили неподалеку от поворота на аквапарк «Горки».
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