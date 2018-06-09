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20:34, 9 июня 2018 498
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У трассы под Рязанью сфотографировали косулю

У трассы под Рязанью сфотографировали косулю

У трассы под Рязанью сфотографировали косулю. Снимок опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Животное вышло к Солотчинскому шоссе. Косулю заметили неподалеку от поворота на аквапарк «Горки».


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