Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С субботы, 9 июня,
«Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода», — рассказали представители банка.
По их словам, промо-акция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.
Акция действует до 31 августа.
«Сбербанк снижает ставки по ипотеке на первичное жилье, чтобы сделать доступнее квартиры в новостройках. Самое значительное снижение — до 0,9 п.п. — коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами