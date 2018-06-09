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15:21, 9 июня 2018 987
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С субботы, 9 июня, Сбербанк снизил базовые ставки и запустил промо-акцию по ипотечным кредитам при покупке жилья на первичном рынке. Максимальный размер снижения составит 0,9 п.п., а минимальная ставка — 6,7% годовых.

«Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода», — рассказали представители банка.

По их словам, промо-акция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

Акция действует до 31 августа.

«Сбербанк снижает ставки по ипотеке на первичное жилье, чтобы сделать доступнее квартиры в новостройках. Самое значительное снижение — до 0,9 п.п. — коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбербанка, — отметил директор дивизиона „ДомКлик“ Николай Васев. — Ставка 6,7% — новая рекордно низкая ставка, доступная широкому кругу клиентов».


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