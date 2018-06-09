Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:23, 9 июня 2018 2 146
 0    0

Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы

Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы

Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В субботу, 9 июня, прошло рабочее совещание представителей ведомства, администраиции городской станции скорой помощи, главврачей медорганизаций.

На нем обсудили мониторинг обслуживания обращений за неотложной медпомощью в городских поликлиниках. По результатам решили, что на неотложные вызовы теперь преимущественно будет выезжать медперсонал поликлиник.

«Поводом, как и прежде, будут острые заболевания и хронические обострения, не требующие срочного медицинского вмешательства», — говорится в сообщении.

Вызовы со скорой по «неотложке» будут поступать в поликлинику, в которой прописан вызывающий. Врачи должны будут приехать к пациенту в течение двух часов с момента передачи его диспетчером «скорой» в поликлинику или регистрации вызова «непосредственно в регистратуре поликлиники».

Как отметили в ведомстве, меры направлены на «снижение нагрузки по неотложным поводам для станции скорой медицинской помощи с целью приоритета в работе по экстренным случаям».

Напомним, в мае глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий вместе со «скорой» выезжал к горожанам. Во время рейда он отметил, что необходимо перераспределять нагрузку, чтобы врачи «скорой» занимались только экстренными вызовами.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
16:23, 9 июня 2018
Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы
16:41, 8 июня 2018
Летом в Канищеве откроют детский центр 2
13:24, 7 июня 2018
Суд обязал оборудовать камерами три школы и детский сад Кадомского района
11:55, 7 июня 2018
Автопоезд «Забота и здоровье» стартует со Скопинского района
18:00, 31 мая 2018
В школе Милославского района отремонтируют спортзал
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:13, 27 мая 2018 27 867
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
10:13, 8 июня 2018 22 414
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 16
14:16, 2 июня 2018 20 293
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 793
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 097
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум