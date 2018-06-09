Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы. Об этом сообщил
В субботу, 9 июня, прошло рабочее совещание представителей ведомства, администраиции городской станции скорой помощи, главврачей медорганизаций.
На нем обсудили мониторинг обслуживания обращений за неотложной медпомощью в городских поликлиниках. По результатам решили, что на неотложные вызовы теперь преимущественно будет выезжать медперсонал поликлиник.
«Поводом, как и прежде, будут острые заболевания и хронические обострения, не требующие срочного медицинского вмешательства», — говорится в сообщении.
Вызовы со скорой по «неотложке» будут поступать в поликлинику, в которой прописан вызывающий. Врачи должны будут приехать к пациенту в течение двух часов с момента передачи его диспетчером «скорой» в поликлинику или регистрации вызова «непосредственно в регистратуре поликлиники».
Как отметили в ведомстве, меры направлены на «снижение нагрузки по неотложным поводам для станции скорой медицинской помощи с целью приоритета в работе по экстренным случаям».
Напомним, в мае глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий вместе со «скорой»