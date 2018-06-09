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17:23, 9 июня 2018 404
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Рязанка будет сопровождать команду Панамы на ЧМ-2018

Рязанка будет сопровождать команду Панамы на ЧМ-2018

Рязанка Марина Кунавина будет сопровождать команду Панамы на Чемпионе мира по футболу. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Девушка стала официальным переводчиком делегации из Панамы. Она будет сопровождать команду на всех матчах.

База панамских футболистов находится в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва в Саранске.

Марина Кунавина руководит школой испанского языка «¡Hasta la Vista!».

Напомним, Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня. Он пройдет в одиннадцати городах России.

Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ покажут Рязань.

Фото со страницы Марины Кунавиной


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