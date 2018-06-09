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18:30, 9 июня 2018 179
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Рязанцы обсудили вопросы торговли на международном форуме в Москве

Рязанцы обсудили вопросы торговли на международном форуме в Москве

Фото: Администрация Рязани

Представители администрации Рязани поучаствовали в международном форуме «Неделя Российского ритейла 2018». Об этом сообщил сайт мэрии.

Представители розничных сетей и производителей товаров, независимые эксперты и руководители органов власти в Москве обсудили лучшие практики цифровизации, ИТ-инновации и внедрение новых digital и мобильных инструментов в работу торговых сетей. В программе форума — более 80 мероприятий. С 6 по 10 июня их посетят около пяти с половиной тысяч человек.

Рязанцы были на стратегической сессии «Малые форматы торговли, перспективы развития. Лучшие региональные практики», в которой обсуждались проблемы малоформатной торговли в регионах. Они обменивались опытом с коллегами из Крыма, Башкортостана, Сахалинской и Оренбургской областей, Краснодарского края.


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