«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать три дороги области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать еще три дороги области.
Работы проводят на участке трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе, на участке трассы «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе, на трех участках трассы «Рязань — Пронск — Скопин» протяженностью 6,127 км в Пронском районе.
Кроме того, продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия картами на участке дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе, а также в Милославском, Александро-Невском, Ряжском, Касимовском, Михайловском, Пронском, Рязанском, Скопинском, Сасовском, Шацком и Старожиловском районах области общей протяженностью 22,07 км.
Уже завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия картами в Рязанском районе:
- от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Поляны протяженностью 4,6 км;
- от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Ласково, протяженностью 4,4 км;
- дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» — Боровок — Просечье — Спешнево — граница района в Александро-Невском районе, протяженностью 0,6 км.
В настоящее время ведется строительство дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород — Кольдюки — Любовниково» протяженностью 1,18 км у села Кольдюки Касимовского района и автодороги «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км.
Дорожники наносят горизонтальную разметку в районах области и на Северном обходе Рязани. Проводят окоску обочин и откосов, ежедневно моют и чистят барьерное ограждение, заменяют дорожные знаки, ремонтируют и заменяют барьерное и тросовое ограждения. устанавливают сигнальные столбики, убирают мусор с проезжей части и автопавильонов.
На федеральных дорогах и дорогах местного значения проводят ямочный ремонт горячим асфальтобетоном.
Все работы по содержанию автодорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.