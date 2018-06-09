Работники РНПК навели порядок в Лесопарке. Фото

В субботу, 9 июня, работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», вышли на масштабный субботник в Лесопарк. Мероприятие провели в рамках экологической акции «День чистого города».
Участниками субботника стали более 250 человек. Они обрезали кустарники, вырубили поросли деревьев, покосили траву, вывезли сухостой и сруб. За три часа порядок навели на территории площадью более двух с половиной гектаров. Работники РНПК собрали и вывезли более 150 кубометров бытовых и древесных отходов.
Во время празднования Дня России, 12 июня, на площади Ленина подведут итоги экологической акции РНПК и наградят самых активных участников субботника. В 20:00 на главной сцене
«В этом году акцию „День чистого города“ мы приурочили ко Дню России, — рассказал гендиректор АО „РНПК“ Владимир Абрамов. — По моему мнению, это лучшее время для того, чтобы выразить свою любовь к Родине, к тому месту, в котором ты родился, живешь, растишь детей, работаешь. Мы с удовольствием сегодня поработали на свежем воздухе, в одном из красивейших мест Рязани. Мы рады внести свой вклад в жизнь и развитие родного города как части нашей большой и великой России».