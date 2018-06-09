Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:38, 9 июня 2018 270
 0    0

Работники РНПК навели порядок в Лесопарке. Фото

Работники РНПК навели порядок в Лесопарке. Фото

В субботу, 9 июня, работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», вышли на масштабный субботник в Лесопарк. Мероприятие провели в рамках экологической акции «День чистого города».

Участниками субботника стали более 250 человек. Они обрезали кустарники, вырубили поросли деревьев, покосили траву, вывезли сухостой и сруб. За три часа порядок навели на территории площадью более двух с половиной гектаров. Работники РНПК собрали и вывезли более 150 кубометров бытовых и древесных отходов.

Во время празднования Дня России, 12 июня, на площади Ленина подведут итоги экологической акции РНПК и наградят самых активных участников субботника. В 20:00 на главной сцене выступит российская группа 5sta Family.

«В этом году акцию „День чистого города“ мы приурочили ко Дню России, — рассказал гендиректор АО „РНПК“ Владимир Абрамов. — По моему мнению, это лучшее время для того, чтобы выразить свою любовь к Родине, к тому месту, в котором ты родился, живешь, растишь детей, работаешь. Мы с удовольствием сегодня поработали на свежем воздухе, в одном из красивейших мест Рязани. Мы рады внести свой вклад в жизнь и развитие родного города как части нашей большой и великой России».


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
16:38, 9 июня 2018
Работники РНПК навели порядок в Лесопарке. Фото
14:41, 9 июня 2018
В ночь на воскресенье в Рязанской области будет до -2 градусов
16:15, 8 июня 2018
В Норвегии белый медведь объелся шоколадом и застрял в окне отеля. Видео 1
14:52, 8 июня 2018
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -1 градуса
12:04, 8 июня 2018
В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:13, 27 мая 2018 27 867
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
10:13, 8 июня 2018 22 414
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 16
14:16, 2 июня 2018 20 293
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 793
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 097
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум