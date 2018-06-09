Путин ответил на вопрос о выборе преемника из числа новых губернаторов

Владимир Путин ответил на вопрос о возможности выбрать преемника из числа новых губернаторов. Президент сказал, что нужно следить за теми, у кого сейчас получатся руководить регионами, передает сайт телеканала «
Глава государства дал интервью в программе «Вести в субботу». Ведущий Сергей Брилев перечислил несколько регионов и задал вопрос о том, за кем из губернаторов стоит проследить. «Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною», — сказал Путин.
Он добавил, что главы регионов очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение результата.
«Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», — заметил Путин.
«Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать», — сказал президент.
Он подчеркнул, что нового лидера государства смогут определить только граждане России.