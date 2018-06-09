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15:17, 9 июня 2018 887
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Путин ответил на вопрос о выборе преемника из числа новых губернаторов

Путин ответил на вопрос о выборе преемника из числа новых губернаторов

Владимир Путин ответил на вопрос о возможности выбрать преемника из числа новых губернаторов. Президент сказал, что нужно следить за теми, у кого сейчас получатся руководить регионами, передает сайт телеканала «Вести».

Глава государства дал интервью в программе «Вести в субботу». Ведущий Сергей Брилев перечислил несколько регионов и задал вопрос о том, за кем из губернаторов стоит проследить. «Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною», — сказал Путин.

Он добавил, что главы регионов очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение результата.

«Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», — заметил Путин.

«Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать», — сказал президент.

Он подчеркнул, что нового лидера государства смогут определить только граждане России.


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