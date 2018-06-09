Пропавшего 39-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 39-летнего рязанца Сергея Артамонова нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
Подробности поисков волонтеры не раскрывают.
Мужчина
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Пропавшего 39-летнего рязанца Сергея Артамонова нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
Подробности поисков волонтеры не раскрывают.
Мужчина
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