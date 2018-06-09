После праздников на пяти рязанский улицах отключат свет

В среду, 13 июня, на пяти рязанский улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за опиловки аварийных деревьев с 09:00 до 13:30 электричества не будет по следующим адресам:
- Московское шоссе, дома с 3 по 9, дом 19;
- Михайловское шоссе, дома с 2 по 88;
- Шоссейный переулок, дома с 1 по 18;
- улица Михайловские ямки, дома с 2 по 29.
Кроме того, из-за работ на воздушной линии в районе Рязанского Кремля с 10:00 до 15:00 свет отключат на улице Рабочих, дома 18, 18-б, 20, 20-а, 33, 37, 37-а, 39, 48, 50.