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18:59, 9 июня 2018 760
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Площадь пожара в ТЦ под Петербургом выросла в четыре раза. Видео

Площадь пожара в ТЦ под Петербургом выросла в четыре раза. Видео

Площадь пожара в ТЦ «Меньшиков Холл» под Санкт-Петербургом выросла в четыре раза, передает «РИА Новости».

В субботу, 9 июня, примерно в 16:40 в Ломоносове загорелся торговый центр. Во время кровельных работ в двухэтажном здании вспыхнули битум и изоляционный материал.

Изначально площадь пожара занимала сто квадратных метров. По данным на 18:50, она увеличилась до 400 «квадратов».

«Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов», — отметили в МЧС.

Посетителей в здании нет. Сведений о пострадавших — тоже.

На месте работают 50 пожарных и десять единиц техники.

Общая площадь ТЦ «Меншиков-Холл» превышает четыре тысячи квадратных метров.


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