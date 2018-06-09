Площадь пожара в ТЦ под Петербургом выросла в четыре раза. Видео

Площадь пожара в ТЦ «Меньшиков Холл» под Санкт-Петербургом выросла в четыре раза, передает
В субботу, 9 июня, примерно в 16:40 в Ломоносове
Изначально площадь пожара занимала сто квадратных метров. По данным на 18:50, она увеличилась до 400 «квадратов».
«Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов», — отметили в МЧС.
Посетителей в здании нет. Сведений о пострадавших — тоже.
На месте работают 50 пожарных и десять единиц техники.
Общая площадь ТЦ «Меншиков-Холл» превышает четыре тысячи квадратных метров.
В Ломоносове загорелся торговый центр «Меньшиков-холл»: https://t.co/BU2prTyMHm pic.twitter.com/BM9MUrcdXA— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 9 июня 2018 г.