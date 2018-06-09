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11:25, 9 июня 2018 347
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Перечень школьных учебников сократится на треть

Перечень школьных учебников сократится на треть

Перечень школьных учебников сократится на 30%. Об этом передает ТАСС.

О сокращении федерального перечня заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева в программе «Мнение» на «России 24».

«В этом году учебники закуплены практически все… Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его — это как раз осенний период», — сказала она.

Васильева уточнила, что некачественными признаются все книги из линии, в которой нашли хотя бы один «проблемный» учебник.

«Если линейка учебников, допустим, история, и в этой линейке один учебник экспертами не признается, то снимаются [из перечня] все остальные учебники. Не может быть так, что пятый класс учится по одному автору, шестой — по-другому, седьмой — по третьему. Это сложно с точки зрения приобретения», — отметила Васильева.

В апреле глава Минпросвещения заявила, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования. На дополнительную экспертизу направили все учебники, которые претендовали на обновленный федеральный перечень.

Действующий перечень утвержден приказом Минобрнауки в 2014 году.


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