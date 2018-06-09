Независимые АЗС предложили два способа снизить цену на бензин. Их представители отметили, что «уже сегодня» в большинстве регионов независимые автозаправочные станции начали закрываться, передает
«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!» — говорится в сообщении Независимого топливного союза (НТС), который объединяет владельцев независимых АЗС. Представители НТС отметили, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тысяч АЗС.
Заправщики предупредили, что случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года.
Они предложили правительству отпустить розничную цену на бензин или «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте. Отмечается, что это обеспечит «адекватную» доходность для независимых сетей.
В долгосрочной перспективе участники НТС предложили провести системную реформу российского топливного рынка, радикально увеличив объемы обязательной биржевой торговли — до 25% от производства дизтоплива и до 50% — бензина (сейчас на бирже крупные компании должны продавать не менее 5% дизтоплива и 10% бензина).
«Отдельной мерой была предложена отмена акциза на топливо как деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны», — говорится в сообщении НТС.
Ранее Владимир Путин