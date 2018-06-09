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21:51, 9 июня 2018 410
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Независимые АЗС предложили два способа снизить цену на бензин

Независимые АЗС предложили два способа снизить цену на бензин

Независимые АЗС предложили два способа снизить цену на бензин. Их представители отметили, что «уже сегодня» в большинстве регионов независимые автозаправочные станции начали закрываться, передает РБК.

«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!» — говорится в сообщении Независимого топливного союза (НТС), который объединяет владельцев независимых АЗС. Представители НТС отметили, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тысяч АЗС.

Заправщики предупредили, что случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года.

Они предложили правительству отпустить розничную цену на бензин или «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте. Отмечается, что это обеспечит «адекватную» доходность для независимых сетей.

В долгосрочной перспективе участники НТС предложили провести системную реформу российского топливного рынка, радикально увеличив объемы обязательной биржевой торговли — до 25% от производства дизтоплива и до 50% — бензина (сейчас на бирже крупные компании должны продавать не менее 5% дизтоплива и 10% бензина).

«Отдельной мерой была предложена отмена акциза на топливо как деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны», — говорится в сообщении НТС.

Ранее Владимир Путин назвал причину повышения цен на бензин.


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