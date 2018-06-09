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20:16, 9 июня 2018 515
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На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра» 1

На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра»

Фото: Pixabay.com

На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра». Зрители смогут увидеть матчи, авторские программы и ток-шоу о чемпионате, передает ТАСС.

На телеканале не будет рекламы. Он получит приоритет на показ эксклюзивов. В частности, в эфир выйдут премьеры программ «Портреты игроков чемпионата мира», «Дорога в Россию» и других.

Ведущими и комментаторами станут сотрудники телеканала «Матч ТВ». Они будут делиться уникальной информацией в своих видеоблогах.

На период проведения чемпионата мира канал заменит «Матч планета». Его вещание возобновят 16 июля.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.


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