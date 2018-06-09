На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра». Зрители смогут увидеть матчи, авторские программы и ток-шоу о чемпионате, передает
На телеканале не будет рекламы. Он получит приоритет на показ эксклюзивов. В частности, в эфир выйдут премьеры программ «Портреты игроков чемпионата мира», «Дорога в Россию» и других.
Ведущими и комментаторами станут сотрудники телеканала «Матч ТВ». Они будут делиться уникальной информацией в своих видеоблогах.
На период проведения чемпионата мира канал заменит «Матч планета». Его вещание возобновят 16 июля.
Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.