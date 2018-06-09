На окраине Рязани на четыре дня перекроют движение

На улице Новоселковской на четыре дня перекроют движение. Об этом
С 09:00 13 июня по 24:00 16 июня из-за капремонта теплотрассы у дома №7 запретят ездить транспорту. Места работ огородят. Там поставят предупреждающие дорожные знаки.
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На улице Новоселковской на четыре дня перекроют движение. Об этом
С 09:00 13 июня по 24:00 16 июня из-за капремонта теплотрассы у дома №7 запретят ездить транспорту. Места работ огородят. Там поставят предупреждающие дорожные знаки.
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