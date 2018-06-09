Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:19, 9 июня 2018 1 057
 0    0

На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока движения автомобилей не превышает 5 километров в час.

Затор образовался от ТЦ «Премьер» до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского.

Также на Московском шоссе пробка возникла со стороны «М5 Молла». Движение затруднено от выезда от торгового центра, от Бульвара Победы до пересечения с Приокским путепроводом. Также пробка образовалась на самом путепроводе, проезде Шабулина (в обе стороны движения) и улице Бирюзова. Скорость движения автомобилей на этих участках не превышает 10 километров в час.

На выезде из города движение затруднено по Михайловскому шоссе. Скорость потока составляет не более 3 километров в час.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:19, 9 июня 2018
На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка
16:54, 9 июня 2018
Автобусы №7 пустят по новому маршруту
16:13, 9 июня 2018
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту
16:04, 9 июня 2018
На окраине Рязани на четыре дня перекроют движение
15:05, 9 июня 2018
«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать три дороги области 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:13, 27 мая 2018 27 879
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
10:13, 8 июня 2018 22 588
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 16
14:16, 2 июня 2018 20 298
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 800
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 110
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум