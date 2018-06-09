На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока движения автомобилей не превышает 5 километров в час.
Затор образовался от ТЦ «Премьер» до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского.
Также на Московском шоссе пробка возникла со стороны «М5 Молла». Движение затруднено от выезда от торгового центра, от Бульвара Победы до пересечения с Приокским путепроводом. Также пробка образовалась на самом путепроводе, проезде Шабулина (в обе стороны движения) и улице Бирюзова. Скорость движения автомобилей на этих участках не превышает 10 километров в час.
На выезде из города движение затруднено по Михайловскому шоссе. Скорость потока составляет не более 3 километров в час.