На нерегулированном переходе у здания «Водоканала» на Касимовском шоссе ограничат скорость движения. Об этом
С 24 июня напротив дома №5 установят знаки «Ограничение максимальной скорости 40 километров».
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
На нерегулированном переходе у здания «Водоканала» на Касимовском шоссе ограничат скорость движения. Об этом
С 24 июня напротив дома №5 установят знаки «Ограничение максимальной скорости 40 километров».
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанский суд заблокировал сайт с дипломами и аттестатами
|
cледующая новость →Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Кремлевские вечера» и спортивный праздник «Евпатий Коловрат»
Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».