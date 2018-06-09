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10:08, 9 июня 2018 44
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Минобороны изменит правила призыва на срочную службу

Минобороны изменит правила призыва на срочную службу

Минобороны изменит правила призыва на срочную службу. Об этом пишут «Известия».

Осенью этого года призывники смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Также уточнят правила, по которым отсчитывается срок службы.

Новобранцев поделят на две категории: призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, а также те, кто не находится в запасе и уже получил воинское звание.

Для первой категории срок службы начнут отсчитывать со дня присвоения звания, для второй — со дня приказа о направлении в войсковую часть.

Такое деление позволит включать в срок службы призывкника то время, которое он проводит на сборном пункте. Речь может идти о трех-четырех днях, отметил глава рабочей службы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко.

Вторая категория включит молодых людей, которые получили статус «ограниченно годен» и звание рядовых. Они получат возможность повторно пройти освидетельствование.

Если со второго раза их признают годными, то призывников направят в армию. Это позволит отслужить тем людям, которых «отсеяли» медики. Как отметил Кривенко, нововведение может быть актуально для тех, кто хочет работать в силовых структурах и на госслужбе.

Фото с сайта Минобороны России


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