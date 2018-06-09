Минобороны изменит правила призыва на срочную службу. Об этом пишут «
Осенью этого года призывники смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Также уточнят правила, по которым отсчитывается срок службы.
Новобранцев поделят на две категории: призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, а также те, кто не находится в запасе и уже получил воинское звание.
Для первой категории срок службы начнут отсчитывать со дня присвоения звания, для второй — со дня приказа о направлении в войсковую часть.
Такое деление позволит включать в срок службы призывкника то время, которое он проводит на сборном пункте. Речь может идти о трех-четырех днях, отметил глава рабочей службы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко.
Вторая категория включит молодых людей, которые получили статус «ограниченно годен» и звание рядовых. Они получат возможность повторно пройти освидетельствование.
Если со второго раза их признают годными, то призывников направят в армию. Это позволит отслужить тем людям, которых «отсеяли» медики. Как отметил Кривенко, нововведение может быть актуально для тех, кто хочет работать в силовых структурах и на госслужбе.
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