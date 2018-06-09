«МегаФон» презентовал предпринимателям современные цифровые решения бизнес-задач

Компания «МегаФон» выступила партнером бизнес-форума «Умные технологии», который состоялся 6 июня в ресторане «Небо». Оператор представил предпринимателям современные digital-инструменты для увеличения продаж, привлечения новых клиентов и управления HR-процессами в компании.

Бизнес-форум посвятили современным инструментам и технологиям ведения предпринимательской деятельности. Спикеры и гости мероприятия — представители малого и среднего бизнеса Рязанской области — обсудили последние тенденции в сферах онлайн-продвижения, организации эффективного рекрутинга, внедрения CRM-систем.

«МегаФон» презентовал участникам форума три цифровых кейса для повышения эффективности предприятия в таких сферах как продажи, маркетинг и управление кадрами.

Основными функциями отдела продаж назвали привлечение новых клиентов, монетизацию существующей клиентской базы и увеличение эффективности сотрудников. Существенно повысить эффективность этих процессов возможно на основе современных цифровых сервисов, которые предлагает оператор, отметили представители «МегаФона».

«Меняется сама парадигма процесса: на первом этапе вы не занимаетесь привлечением клиентов, расходуя средства с последующей низкой конверсией, а получаете отобранную по заданным критериям воронку клиентов, которые готовы принять предложение вашего продукта. Дополнительное применение виртуальной АТС выведет на новый уровень качество обработки входящих звонков, обеспечит их распределение на различные мобильные и городские номера, а также предоставит аналитику по работе сотрудников с клиентами, используя статистику вызовов и возможность записи разговоров. Также увеличить количество входящих звонков можно при помощи бесплатного номера 8 800, который позволит организовать удобную горячую линию и придать статуса вашему бизнесу», — рассказали представители компании.

При решении главных маркетинговых задач, стоящих перед компанией участникам форума рекомендовали обратиться за помощью к Big Data «МегаФон». «Анализ актуальной информации позволит не только тщательно настроить рекламные сообщения со стопроцентным попаданием в целевую аудиторию, но и, к примеру, выбрать наиболее подходящее место для открытия новой торговой точки, основываясь на данных о локациях, наиболее часто посещаемых вашими потенциальными клиентами», — отметили спикеры.

По их словам, современные цифровые решения могут найти применение также и в сфере управления кадрами предприятия. «Смс-рассылки по заданной геопозиции и прочим демографическим характеристикам помогут организовать процесс поиска новых сотрудников. Для проведения обучений, совещаний или собеседований с удаленными сотрудниками совершенно не обязательно тратить время и деньги на организацию командировок — достаточно провести видеоконференцию, которая может объединить до ста участников и позволит использовать такие удобные сервисы, как мгновенный обмен сообщениями, демонстрация презентаций, проведение опросов, обмен файлами. Digital-решения помогут также и для построения эффективной коммуникации с сотрудниками — вы можете настроить автоматическое информирование коллег о предстоящих собраниях, отпусках, проводить массовые опросы», — объяснили представители «МегаФона».