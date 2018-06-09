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14:25, 9 июня 2018 1 017
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Любимов призвал «беспощадно бороться» с коррупционерами

Любимов призвал «беспощадно бороться» с коррупционерами

Николай Любимов назвал борьбу с коррупцией приоритетным направлением работы. Об этом в субботу, 9 июня, сообщил сайт регионального правительства.

По словам губернатора, коррупция негативно влияет на «все сферы деятельности и социальное самочувствие граждан».

«Я поставил задачу методично и целенаправленно работать над созданием условий, при которых коррупционные проявления были бы если не исключены, то минимизированы. На это, в числе прочего, направлены наши проекты, связанные с цифровой экономикой, дальнейшее развитие сети МФЦ, работа единого Центра закупок и ряд других», — отметил он.

Главное в борьбе с коррупцией, как уточнил Любимов, «неотвратимость наказания за совершение преступлений».

«Если в наших рядах появятся люди, пытающиеся заработать незаконно, то мы будем с этим беспощадно бороться вместе с вами», — предупредил глава региона.


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