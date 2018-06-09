Любимов призвал «беспощадно бороться» с коррупционерами

Николай Любимов назвал борьбу с коррупцией приоритетным направлением работы. Об этом в субботу, 9 июня,
По словам губернатора, коррупция негативно влияет на «все сферы деятельности и социальное самочувствие граждан».
«Я поставил задачу методично и целенаправленно работать над созданием условий, при которых коррупционные проявления были бы если не исключены, то минимизированы. На это, в числе прочего, направлены наши проекты, связанные с цифровой экономикой, дальнейшее развитие сети МФЦ, работа единого Центра закупок и ряд других», — отметил он.
Главное в борьбе с коррупцией, как уточнил Любимов, «неотвратимость наказания за совершение преступлений».
«Если в наших рядах появятся люди, пытающиеся заработать незаконно, то мы будем с этим беспощадно бороться вместе с вами», — предупредил глава региона.