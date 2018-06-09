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9:37, 9 июня 2018 226
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Любимов наградил рязанских участников Дельфийских игр. Фото

Любимов наградил рязанских участников Дельфийских игр. Фото

В пятницу, 8 июня, Николай Любимов наградил рязанцев, участвовавших в Дельфийских игр России. Церемония прошла во время концерта «Юные дарования» в Рязанском кремле, пишет издательство «Пресса».

Перед мероприятия губернатор вместе с министром культуры и туризма Виталием Поповым осмотрел выставку работ юных художников. «Наши ребята стали лучшими среди сильнейших в стране сразу в двух номинациях: изобразительное искусство и сольное народное пение. Они принесли в копилку региона „золото“ и две почетные „бронзы“», — отметил глава региона.

Церемонию открыл детский сводный духовой оркестр Рязани под руководством Натальи Мошкиной. На сцене выступили призеры и победители международных, всероссийских и областных конкурсов и фестивалей.

Памятный знак «За наивысшие достижения» Любимов вручил 15-летней Дарье Филимоновой из Кораблина, победившей в номинации «Изобразительное искусство». Ценными подарками также наградили воспитанницу сасовского МКЦ Алену Коротаеву и студентку Рязанского колледжа имени Пироговых Юлию Эберц. Девушки стали призерами в номинации «Сольное народное пение».

Фото издательства «Пресса»


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