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13:22, 9 июня 2018 252
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И снова. Суд дал ТРЦ «Виктория Плаза» два месяца на устранение нарушений

И снова. Суд дал ТРЦ «Виктория Плаза» два месяца на устранение нарушений

В субботу, 9 июня, прошло очередное судебное заседание над ТРЦ «Виктория Плаза». При проведении повторной проверки в мае прокуратура выявила еще два нарушения пожарной безопасности. На прошлом заседании, по словам ответчика, эти недостатки не заявили в иске, из-за чего заседание перенесли на 9 июня.

Ответчик сообщил, что в настоящее время занимается устранением нарушений, но из-за ряда обстоятельств попросил продлить сроки на решение проблемы до октября текущего года. При оглашении решения суд не принял во внимание просьбу ответчика и дал ООО «Виктори» два месяца на устранение нарушений. Ответчик намерен обжаловать решение суда.

При повторной проверке выявили отсутствие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в цокольном этаже перед лифтами; устройств выделения многосветного пространства — атриума.

Отметим, что представители МЧС и третьих лиц ООО «Априори», «Русская Телефонная Компания», «Тула — Марио 5» и «Эльдорадо» в суд не явились.

Напомним, прокуратура требовала закрытия «Виктории Плаза» из-за нарушения противопожарной безопасности.

Ранее ТЦ уже давали два месяца на устранение нарушений.


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