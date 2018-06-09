И снова. Суд дал ТРЦ «Виктория Плаза» два месяца на устранение нарушений

В субботу, 9 июня, прошло очередное судебное заседание над ТРЦ «Виктория Плаза». При проведении повторной проверки в мае прокуратура выявила еще два нарушения пожарной безопасности. На прошлом заседании, по словам ответчика, эти недостатки не заявили в иске, из-за чего заседание перенесли на 9 июня.
Ответчик сообщил, что в настоящее время занимается устранением нарушений, но из-за ряда обстоятельств попросил продлить сроки на решение проблемы до октября текущего года. При оглашении решения суд не принял во внимание просьбу ответчика и дал ООО «Виктори» два месяца на устранение нарушений. Ответчик намерен обжаловать решение суда.
При повторной проверке выявили отсутствие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в цокольном этаже перед лифтами; устройств выделения многосветного пространства — атриума.
Отметим, что представители МЧС и третьих лиц ООО «Априори», «Русская Телефонная Компания», «Тула — Марио 5» и «Эльдорадо» в суд не явились.
Напомним, прокуратура
Ранее ТЦ уже