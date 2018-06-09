Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Кремлевские вечера» и спортивный праздник «Евпатий Коловрат»

Настают очередные выходные, которые на этот раз дольше обычного. В Рязани и области пройдет немало интересных мероприятий.
В Рязани проходит ставший уже традиционным фестиваль искусств «Кремлевские вечера». В течение всех фестивальных дней в Рязанском кремле под открытым небом проходят концерты с классической и современной музыкой.
10 июня в рамках фестиваля состоится концерт «
В клубе Svoboda 10 июня свое 29-летие отпразднует легендарная панк-группа
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