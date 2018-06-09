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12:18, 9 июня 2018 946
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Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Кремлевские вечера» и спортивный праздник «Евпатий Коловрат»

Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Кремлевские вечера» и спортивный праздник «Евпатий Коловрат»

Настают очередные выходные, которые на этот раз дольше обычного. В Рязани и области пройдет немало интересных мероприятий.

В Рязани проходит ставший уже традиционным фестиваль искусств «Кремлевские вечера». В течение всех фестивальных дней в Рязанском кремле под открытым небом проходят концерты с классической и современной музыкой.

10 июня в рамках фестиваля состоится концерт «Хоровое содружество России». А в завершающий день 12 июня рязанцы увидят музыкально-поэтический спектакль по поэме Пушкина «Полтава».

В клубе Svoboda 10 июня свое 29-летие отпразднует легендарная панк-группа Purgen. Рязанский музыкальный театр приглашает всех желающих 12 июня на традиционный оркестровый концерт. А на площади Ленина в честь Дня России состоится спортивный фестиваль «Евпатий Коловрат».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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4 дня назад
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