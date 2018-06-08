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13:18, 8 июня 2018 343
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Выступления Земфиры отменили в двух городах из-за ЧМ-2018

Выступления Земфиры отменили в двух городах из-за ЧМ-2018

ВНижнем Новгороде и Калининграде отменили выступления Земфиры. Об этом сообщается на странице певицы в Instagram.

Выступления отменили из-за запрета на любые культурно-массовые мероприятия во время Чемпионата мира по футболу-2018.

Руководство компании-промоутера несколько месяцев пыталось договориться с администрацией и силовыми ведомствами регионов, но во вторник, 5 июня, организация получила «категорический запрет на проведение любых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу».

Как передает «РИА Новости», ранее Юлии Чичериной также запретили выступить со своей группой на фестивале в Ростове-на-Дону из-за того, что ее последнее творчество посвящено военному конфликту в Донбассе.

Фото Wikipedia


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