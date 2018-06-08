Выступления Земфиры отменили в двух городах из-за ЧМ-2018

ВНижнем Новгороде и Калининграде отменили выступления Земфиры. Об этом сообщается на странице певицы в
Выступления отменили из-за запрета на любые культурно-массовые мероприятия во время Чемпионата мира по футболу-2018.
Руководство компании-промоутера несколько месяцев пыталось договориться с администрацией и силовыми ведомствами регионов, но во вторник, 5 июня, организация получила «категорический запрет на проведение любых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу».
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