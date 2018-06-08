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17:55, 8 июня 2018 734
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Пятничную «Встречу на Почтовой» отменили

Пятничную «Встречу на Почтовой» отменили

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Праздник «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», который планировали провести в пятницу, 8 июня, отменили. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Праздник отменили из-за плохой погоды. Концерт также отменили.

Участники мероприятия, посвященного открытию турсезона «Ключи от лета» разместятся в фойе Рязанской областной филармонии.

На Почтовой будет работать ряд площадок, представленных туристическими организациями, базами отдыха, гостиницами, санаториями, музеями, а также муниципальными образованиями Рязанской области. Также там будет играть фоновая музыка.


© RZN.info

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