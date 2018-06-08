Пятничную «Встречу на Почтовой» отменили

Праздник «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», который планировали провести в пятницу, 8 июня, отменили. Об этом сообщил
Праздник отменили из-за плохой погоды. Концерт также отменили.
Участники мероприятия, посвященного открытию турсезона «Ключи от лета» разместятся в фойе Рязанской областной филармонии.
На Почтовой будет работать ряд площадок, представленных туристическими организациями, базами отдыха, гостиницами, санаториями, музеями, а также муниципальными образованиями Рязанской области. Также там будет играть фоновая музыка.