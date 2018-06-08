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9:28, 8 июня 2018 471
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В сасовском отделе полиции назначили нового руководителя

В сасовском отделе полиции назначили нового руководителя

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасове назначили нового руководителя отдела полиции, пишет издательство «Пресса». Им стал подполковник Олег Ласуков, его представили в четверг, 7 июня.

«Под руководством Олега Константиновича результаты работы отдела „Шиловский“ улучшились. Надеюсь, под его руководством отдел будет иметь не только высокие рейтинговые показатели, но и самое главное обеспечить спокойное проживание граждан», — отметил начальник регионального УМВД Сергей Лебедев.

Большую часть службы Ласуков проработал в следственных отделениях, после этого исполнял обязанности начальника отдела «Шиловский».

Предыдущий начальник Алексей Федин решил продолжить службу в Рязани по семейным обстоятельствам.


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