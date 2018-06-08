В сасовском отделе полиции назначили нового руководителя

В Сасове назначили нового руководителя отдела полиции, пишет издательство «
«Под руководством Олега Константиновича результаты работы отдела „Шиловский“ улучшились. Надеюсь, под его руководством отдел будет иметь не только высокие рейтинговые показатели, но и самое главное обеспечить спокойное проживание граждан», — отметил начальник регионального УМВД Сергей Лебедев.
Большую часть службы Ласуков проработал в следственных отделениях, после этого исполнял обязанности начальника отдела «Шиловский».
Предыдущий начальник Алексей Федин решил продолжить службу в Рязани по семейным обстоятельствам.