В Рязани пройдет международный фестиваль «Венец шансона»

В Рязани пройдет шестой Международный фестиваль шансона и эстрады «Венец шансона». Он состоится 16 июня в Deep Club.
На сцене выступят певцы и авторы-исполнители из разных регионов России и ближнего зарубежья, а также артисты из Израиля и Кипра. Конкурсная программа начнется в 13 часов, а в 19 — гала-концерт, на котором выступят гости и победители фестиваля.
В качестве гостей и членов жюри на фестиваль приглашены известные исполнители этого жанра: Орест Зорин — экс-солист групп «Лесоповал» и «Лейся песня», Алла Аллая — певица, лауреат международных фестивалей шансона. Организатором и президентом фестиваля выступает рязанский певец и продюсер Геннадий Лист.