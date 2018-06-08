В Рязани отметят государственный праздник Армении

В Рязани отметят «День государственного флага Республики Армения». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
У армянского архитектурного памятника — святыни «Хачкар — крест Победы» 15 июня пройдет мероприятие, «направленное на укрепление дружбы, духовного единства и братства русского и армянского народов».
После торжественной церемонии, которая начнется в 17:00 у дома №41 по Московскому шоссе (бульвар Победы), членам регионального отделения организации «Союз армян в России» вручат членские билеты.